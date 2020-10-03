Степанакерт, 3 октября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. С призывом к международному сообществу признать независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР) обратилось министерство иностранных дел НКР. Соответствующее обращение было опубликовано 3 октября пресс-службой внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в сложившихся условиях международное признание республики является «единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе».

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Напомним, ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что отправляется на фронт.