Ростов-на-Дону, 3 октября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Коронавирус всё больше распространяется в Ростовской области. Так, за истекшие сутки подтверждено 219 новых случаев заражения инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 октября.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 27 муниципальных образований. Так, в Ростове-на-Дону выявили 112 носителей инфекции, в Волгодонске — 19 человек, в Таганроге — 15, в Батайске — 11.

До 28,3% выросла доля заболевших COVID-19 пожилых граждан старше 66 лет, 8,2% новых пациентов — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 22 тыс. 571 случай заражения коронавирусом.