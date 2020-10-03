Ростов-на-Дону, 3 октября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В ряде территорий Ростовской области введён режим ЧС из-за природных пожаров, бушующих в течение нескольких дней. Соответсвующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев.

Минприродыро.рф Лесной пожар в Ростовская область

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Режим чрезвычайной ситуации установлен в муниципальных образованиях, пострадавших от удара огненной стихии. Это Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Милютинский, Тацинский и Цимлянский районы. В этих территориях ведётся круглосуточный мониторинг ситуации, усилено патрулирование.

По информации на утро 3 октября, в Ростовской области действует один лесной пожар в Цимлянском районе на площади 347 га. Борются с огнём 258 человек и 73 единицы техники. Угрозы населённым пунктам нет.