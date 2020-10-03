Санкт-Петербург, 3 октября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавируса 28 781 человека. Об этом 3 октября сообщили в городском оперативном штабе.

Kraszdrav.ru Взятие анализов на коронавирус

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Объем тестирования в минувшую пятницу оказался несколько меньше показателя четверга, когда тесты на коронавирус в Петербурге сдали 30 687 человек.

По состоянию на субботу, 3 октября, под медицинским наблюдением в Петербурге находится 2676 человек, из них 33 человека помещены в обсерватор, 695 — контактные лица, 1948 человек находятся на самоизоляции. Число находящихся под наблюдением за сутки сократилось на семь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 43 608 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3004 человека. Выздоровели 29 368 человек.