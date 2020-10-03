Москва, 3 октября, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Препараты и медицинские приборы для лечения и диагностики коронавируса в Москве закуплены в достаточном количестве. Об этом в своём блоге 3 октября написал мэр столицы Сергей Собянин.

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"По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому», — написал Собянин.

Таким образом, пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни, полагает мэр столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы, заразившихся коронавирусом бесплатно обеспечат пульсоксиметрами, а также препаратами прямого действия от коронавируса и лекарствами, предотвращающими свертывание крови и образование тромбов.