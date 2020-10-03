Степанакерт, 3 октября, 2020, 08:48 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что он вместе с подразделениями карабахского спецназа направляется на фронт. Об этом он написал сегодня, 3 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Ruben Martirosyan Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутнян

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Арутюнян считает, что он вместе с карабахским спецназом будет более полезен на фронте, а не в тылу.

«Вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу», — пишет президент НКР.

Также глава Нагорного Карабаха отметил, что бои разной интенсивности идут по всей линии фронта. Войну против Азербайджана он назвал «священной отечественной войной» и призвал соотечественников незамедлительно подняться на ноги и «с беззаветной преданностью защитить наше право жить на родине без экзистенциальной угрозы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минобороны Армении рассказали о том, что армия Азербайджана утром 3 октября начала наступление на юге и севере Карабаха — в долине реки Арас и в Мартакертском районе. Азербайджан сосредоточил на этих направлениях крупные силы.

Напомним, что очередное обострение карабахского конфликта началось утром 27 сентября. Однако оно носит более ожесточенный характер, чем те обострения, что наблюдались в предыдущие годы. Турция оказывает Азербайджану активную поддержку, в том числе военной техникой. Ожесточенность боев нарастает — стороны отказываются садиться за стол переговоров.