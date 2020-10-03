Ереван, 3 октября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении заявило о том, что вооруженные силы Азербайджана утром 3 октября перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Facebook.com/ shushanstepanyan Шушан Степанян

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По её словам, азербайджанская армия сосредоточила крупные силы на северном и южном направлении в Нагорном Карабахе. Сегодня утром началось наступление. Армянские силы пытаются его сдержать.

«На северном и южном направлении Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешел в наступление», — пишет Степанян.

Напомним, что ранее азербайджанская армия уже вела наступление в долине Араса — вдоль южной границы Нагорного Карабаха с Ираном, а также на северном направлении в Мартакертском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожесточенные бои идут в Карабахе с утра 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в крупномасштабное наступление.