Вашингтон, 3 октября, 2020, 06:28 — ИА Регнум. Бывший советник президента США Дональда Трампа Кэллиэн Конуэй заразилась коронавирусом нового типа. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

James McNellis Кэллиэн Конуэй

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"Сегодня вечером результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. У меня легкие симптомы (небольшой кашель), я чувствую себя хорошо», — заявила Конуэй.

В связи с этим она решила уйти на карантин. Как отмечает газета The Washington Post, Конуэй присутствовала 26 сентября на мероприятии в Белом доме, где Трамп объявил своего кандидата на должность члена Верховного суда США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что журналист из пресс-пула Белого дома и сотрудник администрации президента США заразились коронавирусом нового типа. Их имена пока не называются.