Тегеран, 3 октября, 2020, 08:44 — ИА Регнум. 2 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 187 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19 в Иране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Пресс-секретарь министерства здравоохранения заявила, что с учётом 187 новых смертей их общее число по стране возросло до 26 567 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 3552 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 1443 человек госпитализированы.

Она отметила, что в общей сложности 464 596 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 385 264 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 4137 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 4 067 861 обследование на наличие вируса.