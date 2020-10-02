Париж, 3 октября, 2020, 00:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон пожелали президенту США Дональду Трампу«скорейшего выздоровления». Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Reurters.

Дональд Трамп

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Администрация президента Франции сообщила, что глава государства и его супруга «пожелали Дональду и Мелании Трамп скорейшего выздоровления» вскоре после сообщения о заражении американской четы вирусом SARS-CoV-2.

Напомним, ранее 2 октября тест президента СШАДональда Трампана коронавирусную инфекцию показал положительный результат.