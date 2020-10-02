Ереван, 2 октября, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё четверо получили ранения в результате ракетной атаки на столицу Нагорного Карабаха, сообщает 2 октября информационный центр при правительстве Армении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе заявил, что в результате ракетного обстрела Степанакерта погиб один и пострадали 11 человек.

Ракетную атаку вели ВС Азербайджана. Применялись тяжёлые виды вооружений.