Вашингтон, 2 октября, 2020, 22:49 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа наблюдаются «мягкие симптомы» заболевания COVID-19. Об этом сообщила 2 октября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Дональд Трамп

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По её словам, глава государства продолжает «напряжённую работу», в частности, он провёл телефонные разговоры с сенаторами Митчем Макконнелом и Линдси Грэмом.

В избирательном штабе Дональда Трампа сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием пока будут отложены либо перенесены в онлайн-формат.

Макинани при этом назвала «смехотворными» заявления о возможности замены Трампа на другого кандидата в президенты от Республиканской партии, отметив, что к выборам в ноябре глава Белого дома будет «в полном порядке».

Напомним, ранее сегодня издание Vanity Fair сообщило со ссылкой на источники в Республиканской партии, что у заразившегося коронавирусом Трампа появились температура и кашель.