Степанакерт, 2 октября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Один человек погиб и 11 получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта, сообщил 2 октября уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Артак Бегларян.

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По его словам, сегодня, 2 октября, Степанакерт впервые подвергся обстрелу из тяжёлых ракетных установок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян заявлял, что ВС Азербайджана атаковали столицу Нагорного Карабаха из РЗСО «Смерч».