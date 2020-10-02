Вашингтон, 2 октября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Белый дом отрицает возможность замены президента США Дональда Трампа другим кандидатом на предстоящих президентских выборах, 2 октября передает Fox News.

Дональд Трамп

«Это смехотворные заявления… Президент Трамп является президентом США, он участвует в выборах, он усиленно работает… Он будет в полном порядке к ноябрю» , — заявила в интервью телеканалу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Трамп и первая леди Мелания Трамп объявили о своем положительном результате теста на коронавирус. По информации СМИ, у Трампа кашель и жар, его супруга переносит COVID-19 бессимптомно.

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