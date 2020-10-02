Ереван, 2 октября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Войска Азербайджана за последние сутки потеряли 540 человек убитыми и свыше 700 ранеными, сообщил 2 октября пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Mod.gov.az ВС Азербайджана

По его утверждению, за тот же период было уничтожено 45 танков и бронемашин, шесть самолётов, три вертолёта и шесть БПЛА.

«Азербайджан потерял за день 540 человек убитыми, свыше 700 ранеными, 45 единиц бронетехники, шесть самолетов, большинство их которых уничтожены не в воздухе, три вертолета и шесть беспилотников», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, войска Азербайджана с 27 сентября пытаются наступать в Нагорном Карабахе. Им противостоят вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики и Армении.

Обе стороны ежедневно заявляют о больших потерях противника.