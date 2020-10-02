Москва, 2 октября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Повторный карантин из-за коронавируса может оказаться пагубным для жителей России, сообщает 2 октября Fordes.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски перед входом в магазин

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Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пояснив, что в октябре реакция на пандемию «не такая, как в феврале». Причина в том, что знания о коронавирусе нового типа позволяют прогнозировать ситуацию.

Вводить повторный жёсткий карантин — это плохая идея, отмечает Вуйнович, пояснив, что нужно стараться сохранять «социально-экономическую жизнь», используя уже имеющееся понимание обстановки.

Вуйнович «Если можно его избежать, то это нужно сделать».

Представитель ВОЗ напомнила, что карантин мешает лечить другие болезни — такие как кардиологические, системные заболевания, онкологию. К тому же страдает экономика.

Вуйнович «Длинный локдаун влияет на психику — мы ещё будем потом бороться с этими последствиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в августе от COVID-19 скончались 3222 человека в России.