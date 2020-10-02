Москва, 2 октября, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Для понимания санкционной политики очень важны нюансы. Так депутат Государственной думы РФ, директор Института Русских стратегий Елена Панина прокомментировала ИА REGNUM принятое ЕС решение о введении санкций в отношении 40 лиц Белоруссии. При этом в «черный список» решено не вносить белорусского президентаАлександра Лукашенко. Как пояснил президент ФранцииЭммануэль Макрон, наложение санкций против Лукашенко будет означать отказ от диалога об обстановке в стране.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«С одной стороны, сам факт составления списка в 40 человек создает определенное впечатление. Элитный круг узок, введение таких масштабных санкций как бы предполагает требование замены четырех десятков его представителей, что означает ослабление главы государства и резкую смену курса его правления. С другой стороны, мы не знаем точно, кого подвергают санкциям, список не раскрывается. Возможно, это не самые значительные фигуры, просто они должны стать козлами отпущения», — предположила Панина.

Политик напомнила, что Лукашенко долгие годы проводит политику многовекторности. Это предполагает разыгрывание разных групп влияния внутри страны, каждая из которых опирается на тот или иной внешний центр.

«Если ЕС сохраняет белорусского президента в качестве партнера для переговоров, это означает, что Брюссель по-прежнему верит в возможность перетянуть Лукашенко на свою сторону. Тогда санкционный список должен показать, кого на Западе точно не видят в команде президента, если он решится двинуться в сторону ЕС.

Очевидно, что разыгрывается серьезная политическая интрига. Но кардинально изменилась ситуация: Минск больше не субъект большой игры, а объект. Запад, как всегда, продемонстрировал белорусскому президенту свое лицемерие: с одной стороны, вывел его из-под санкций, а с другой, все последние месяцы применял по отношению к нему очень жесткий прессинг.

Единственным выходом для Белоруссии является твердая опора на Россию и отказ от лавирования между Москвой и Брюсселем», — констатировала Панина.