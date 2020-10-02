Рим, 2 октября, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В целом ряде стран ЕС наблюдается значительный рост числа новых заражений коронавирусом, отметил в пятницу, 2 октября, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Павел Соболев ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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В такой ситуации становится «по-настоящему важным» координировать принимаемые решения на уровне всего Евросоюза, а также вместе инвестировать в разработку эффективной вакцины и в развитие иных мер профилактики распространения вируса, отметил Сперанца.

По даннымна 2 октября, в Италии умерли35 941человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на24). Выздоровели229 970человек, за сутки этот показатель увеличился на1126(днем ранее — на1140). Число подтвержденных носителей выросло на2499(днем ранее — на2548). В последний раз столь высокий показатель, как 1−2 октября, фиксировался в конце апреля 2020 года, в период общенационального карантина.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет319 908. В настоящее время заражены53 997человек — на1350больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужечуть большедвух месяцев, за это время увеличилось в4,5раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

В Италии продолжает действовать целый ряд ограничений. В закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции. В особом режиме работают школы, детские сады, вузы, общественный транспорт. В некоторых городах и регионах страны местные власти вводят и дополнительные ограничительные меры.