Воронеж, 2 октября, 2020, 19:47 — ИА Регнум. Экстренное обращение в связи с многочисленными пожарами выпустило ГУ МЧС по Воронежской области, сообщает ИА REGNUM. Спасатели призывают жителей сельских районов создавать патрульные группы, чтобы предотвратить возгорания из-за «человеческого фактора».

Mchs.gov.ru МЧС России

«Последняя неделя показала, что может сотворить человеческая глупость, помноженная на сильный ветер и двухмесячное отсутствие осадков. Кадры лесных пожаров и горящих деревень видели все. Всем понятно, что произошедшие пожары — дело рук человека, в большинстве своем дело неосознанное», — говорится в обращении МЧС.

Как сообщили в МЧС, 1 октября в Верхней Хаве подростки подожгли траву из шалости, в Аннинском районе причиной лесного пожара стал костёр, в котором местный житель сжигал мусор.

«Предлагаем всем сельским жителям, особенно в маленьких населенных пунктах, самоорганизовываться и создавать дежурные группы по 2−3 человека, которые будут патрулировать территорию и, по возможности, предотвращая загорания в начальной стадии, сообщать о них на телефон 101. Держать за руку дураков со спичками. Только так мы сможем избежать крупных пожаров — «ловить» огонь в самом начале. Пожарная охрана — это все мы. Беда пришла одна на всех», — обращаются спасатели к жителям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выпустил постановлением, которым на три недели, до 28 октября, полностью запрещено посещение лесов — как на транспортных средствах, так и пешком.