Воронеж, 2 октября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Комаров ИА REGNUM Бегуны в лесу

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях — все новости»

Ограничения вводятся с 4 по 25 октября на всей территории Воронежской области. На этот период в регионе запрещено посещать леса всем, кроме тех, кто занят тушением пожаров, следит за противопожарным обустройством или контролирует соблюдение лесного и природоохранного законодательства. Также в леса запрещен въезд транспортных средств, кроме занятых тушением пожаров или использующихся для охраны лесов, обеспечивающих бесперебойную работу воздушных линий электропередачи, необходимых для устранения аварий.

В регионе на землях лесного фонда и в границах 50-метровой зоны от зданий до границ лесных насаждений запрещается разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, пожнивные и порубочные остатки, а также проводить все виды пожароопасных работ.

Для борьбы с нарушениями будут специальные патрульные мобильные группы с сотрудниками МЧС, полиции и Росгвардии в составе.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области по данным на 2 октября действует несколько природных пожаров. Самые крупные из них — в Павловском, Лискинском и в Новохопёрском районах, общая площадь возгорания — более 356 га.