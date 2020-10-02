Исламабад, 2 октября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Пакистан считает «безответственными» сообщения ряда СМИ о том, что военнослужащие пакистанской армии якобы участвуют в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, заявил 2 октября официальный представитель пакистанского МИД Захид Хафиз Чоудри.

Минобороны Армении Нагорный Карабах, 27 сентября 2020 года

Его заявление транслировал пакистанский телеканал Geo TV.

«Подобные заявления носят спекулятивный характер и безосновательны. Пакистан глубоко озабочен ухудшением обстановки с безопасностью в Нагорно-Карабахском регионе», — сказал Чоудри.

При этом он подчеркнул, что официальная позиция Пакистана по этому конфликту совпадает с точкой зрения Азербайджана, и обвинил Армению в провоцировании боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Вооруженные силы Азербайджана и противостоящие им военные Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении активно применяют тяжелую артиллерию, танки, авиацию и беспилотники. Обе стороны несут заметные потери в людях и технике.