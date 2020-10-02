Москва, 2 октября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В рамках телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил признательность за оказанную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее в минздраве Белоруссии заявили о том, что более четырёх тысяч белорусских добровольцев выразили желание привиться российской вакциной от коронавируса.