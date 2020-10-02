Нижний Новгород, 2 октября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 октября выявили 1158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1183 новых носителях SARS-CoV-2 в округе, что стало максимальным суточным приростом заражений с июня. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 160 764 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 191 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 129, Ульяновской области — 128, в Удмуртии — 113, в Самарской области — 112, в Оренбургской области — 109, в Пензенской области — 98, в Пермском крае — 83, в Кировской области — 75, в Башкирии — 42, в Мордовии — 37, в Татарии — 28, в Чувашии — 27, в Марий Эл — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 32 776 случаев, в Саратовской области — 15 742, в Ульяновской области — 15 740, в Оренбургской области — 13 072, в Самарской области — 11 996, в Пензенской области — 11 078, в Пермском крае — 9991, в Башкирии — 8873, в Кировской области — 8668, в Чувашии — 8650, в Татарии — 7284, в Мордовии — 6514, в Удмуртии — 5476, в Марий Эл — 4904.

Полностью выздоровели 130 944 жителя округа, за последние сутки выписаны 1105 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2050 человек, за минувшие сутки скончался 21 житель Поволжья, накануне сообщалось о 20 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 октября в России подтверждено 1 194 643 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 9412 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 970 296 жителей России, за сутки выписаны 6054 человека. 21 077 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 186 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 203 270 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 3172 человека.