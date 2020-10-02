Псков, 2 октября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Псковской области началось строительство детского инфекционного корпуса на 60 мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил губернатор региона Михаил Ведерников на открытии главного корпуса Псковской областной инфекционной больницы.

Https://t.me/pskov_oblast Стройплощадка детской инфекционной больницы в Пскове

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По его словам, в Псковской области будет абсолютно новая инфекционная служба, которая включит в себя 360 коек, против 170, которые были раньше. Помимо двух корпусов для взрослых, в области, по указанию президента России, будет возведено и детское инфекционное отделение.

«В Псковской области началось строительство, ведутся подготовительные работы по строительству детского корпуса инфекционной больницы на 60 коек», — объявил Ведерников.

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Напомним, возведение детского инфекционного отделение началось после того, как с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратилась вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.