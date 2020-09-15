Москва, , 16:14 — REGNUM Ускоренному строительству новой инфекционной больницы в Псковской области, с отделениями в Пскове и Великих Луках, невольно помогла разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о готовности нового стационара, построенного военными строителями.

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По словам Татьяны Голиковой, в Псковской области за последнее время появилось несколько новых объектов в системе здравоохранения.

«Михаил Юрьевич (Ведерников, — губернатор Псковской области) даже не ожидал, наверное, что у него появится инфекционная больница. Он закладывался на достаточно долгий срок ее строительство, и мы с ним не так давно обсуждали, как можно быстрее это сделать. Ну, вот, в этом пандемия точно помогла», — сказала Голикова.

Она также отметила, что Псковская область, несмотря на все сложности «достаточно хорошо справляется с «ковидом» и работает эффективно по противодействию пандемии.

Однако региону необходимо также детское инфекционное отделение, которое также может построить Министерство обороны, если будет соответствующее поручение главы государства.

«Сколько стоит проект?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Я не знаю, Министерство обороны… Ну, с учетом того, что этот проект стоил 1 млрд 975 млн, это 300 коек — то детское отделение на 60 коек, наверное, не очень большие финансовые ресурсы», — ответила вице-премьер.

«Значение большое. Поэтому, давайте это сделаем», — заявил президент.

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Также Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить предложения о поощрении военнослужащих и гражданского персонала, внесшего вклад в строительство новых медицинских объектов в разных регионах страны.

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