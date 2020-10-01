Багдад, 2 октября, 2020, 00:05 — ИА Регнум. В Ираке откроются еще 20 лабораторий для проведения тестов на выявление коронавирусной инфекции, заявил руководитель лабораторий минздрава Дураид Касим Иракскому новостному агентству.

ИА REGNUM Лаборатория

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"В настоящее время в стране 40 лабораторий, где проводятся тесты на выявление коронавируса. Министерство планирует открыть еще 20 в текущем месяце», — заявил он.

Ожидается, что новые лаборатории помогут проводить больше исследований на выявление COVID-19 ежедневно.

Тем временем, ко 2 октября в Ираке выявили 367 474 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике погиб 9 231 человек. Уже смогли выздороветь 295 882 человека.