Вашингтон, 1 октября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Контракт заключен на три месяца, мы летим в Нагорный Карабах, заявил мужчина, представившийся телеканалу CNN бойцом одного из сирийских вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

Интервью с наёмником телеканал CNN опубликовал 1 октября.

По утверждению телеканала, его сотрудникам удалось выйти на контакт с одним из наёмников, которых Турция перебрасывает из Сирии в Нагорный Карабах.

«Я добровольно пошёл на это, как и 90% бойцов моего отряда. Мы заключили контракт сроком на три месяца и нам ежемесячно будут платить $1,5 тыс. через нашего командира», — заявил неизвестный мужчина в разговоре с телеканалом.

Он представился бойцом «мятежной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция» и пояснил, что сейчас они собираются в районе Хавар Килис возле сирийско-турецкой границы в ожидании отправки в зону карабахского конфликта.

CNN подчеркивает, что это интервью «является дополнительной информацией, исходящей от мятежников в Сирии, подтверждающей то, что боевиков нанимают для участия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция наиболее активно поддерживает Азербайджан в вопросе «военного решения» вопроса Нагорного Карабаха, отрицая возврат процесса в дипломатический формат.