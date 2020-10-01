Париж, 1 октября, 2020, 22:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в отправке сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где продолжаются бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган и боевики

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По прибытии в столицу Бельгии Брюссель, где он примет участие в заседании Европейского совета, Макрон заявил, что «сирийские боевики из группировок джихадистов были перевезены Газиантеп (город в Турции — прим. ИА REGNUM), чтобы принять участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе».

Напомним, ранее 1 октября Макрон, а также президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.