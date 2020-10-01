Вашингтон, 1 октября, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Пентагон располагает доказательствами переброски сирийских боевиков через территорию Турции в Азербайджан, сообщает 1 октября телеканал Sky News со ссылкой на представителя военного ведомства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По утверждению представителя Пентагона, несколько сотен боевиков незаконных вооруженных формирований, действовавших на севере Сирии, переброшены через Турцию для участия в боях в Нагорном Карабахе.

Сообщается о десятках авиарейсов, сделанных из аэропортов Турции в Азербайджан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о переброске в Карабах боевиков из Сирии сделал в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее МИД России косвенно это подтвердил, заявив о неприемлемости таких действий.

Напомним, подобный приём Турция уже осуществляла в ходе последних обострений гражданской войны в Ливии. Тогда боевики сами публиковали в соцсетях многочисленные фотографии, похваляясь новым для них «путешествием».