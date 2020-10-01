Москва, 1 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Нет смысла реагировать на безумные обвинения в адрес главы Российского государства, которые являются еще одним аргументом в пользу постановочной версии произошедшего. Депутат Госдумы РФ, директор Института Русских стратегийЕлена Панина прокомментировала интервью Алексея Навального журналу Der Spiegel.

IlyaIsaev Алексей Навальный

Политик отметила, что во время госпитализации Навального в Омске обсуждались самые разные варианты, но после истории с бутылкой из номера, якобы носящей микроскопические и «безвредные» для инициаторов его транспортировки следы вещества «Новичок», сценарий акции стал более или менее понятен.

«Все шито белыми нитками». Сейчас мы не знаем до конца, каков был механизм этого шоу, но благодаря интервью Навального мы теперь точно знаем фактор его личной заинтересованности в этой истории», — подчеркнула Панина.

Политик обратила внимание, что Навальный в своем интервью делает акцент на том, что теперь, мол, никто не скажет, что он — проект Кремля.

«В последнее время спонсоры несистемной оппозиции, в частности Ходорковский, ревниво следили за активностью Навального, а том числе за его так называемым «умным голосованием», за его достаточно беспардонными попытками приписать себе прохождение в депутаты едва ли не всех конкурентов «Единой России» из КПРФ, ЛДПР и других партий», — отметила Панина.

«По сути, Навального обвиняли в том, что своими личными амбициями он мешает слаженной работе всей несистемной оппозиции, которая воюет не только с правящей партией, но и стремится снести, разрушить до основания всю политическую систему современной России. Навальный был буквально в шаге от внесения в список «нерукопожатных», и, похоже, ему пришлось предпринимать экстраординарные меры, чтобы реабилитироваться перед «лондонским обкомом».

В итоге Навальному удалось достичь своей цели — теперь все, кто следит за ситуацией, точно знают, чьим «проектом» являются его заявления. Его политическая несостоятельность — налицо. Мы видим марионетку, которая способна лишь озвучивать методички, не изменившиеся с момента «отравления диоксином» и последующего чудесного исцеления Ющенко в далеком 2004 году», — констатировала Панина.