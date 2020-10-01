Ереван, 1 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Посол Армении отозван из Израиля для консультаций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщила 1 октября журналистам пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

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Комментируя поставки оружия Израилем азербайджанской стороне, воюющей с Арменией из-за Нагорного Карабаха, Нагдалян сказала:

«Такая позиция для нас неприемлема. И мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван заявляет, что Азербайджан ведёт войну не только с армией Армении и Нагорного Карабаха, но и с мирными жителями.

По данным армянской стороны, Турция поставляет Азербайджану не только оружие, но и боевиков. Также Армения выступает против снабжения Азербайджана израильскими вооружениями.