Женева, Швейцария, 1 октября, 2020, 20:28 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 285 764 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5647 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 1 октября Всемирная организация здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 33 842 281 инфицированный коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 010 634.

Напомним, днем ранее ВОЗ сообщала о 242 189 новых случаях заражения коронавирусом и 4240 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.