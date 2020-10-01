Брюссель, 1 октября, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Обсуждение темы войны в Нагорном Карабахе состоится в Европейском парламенте 7 октября 2020 г., сообщается в опубликованном 1 октября заявлении ЕП.

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В этом обсуждении будет участвовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема войны в Нагорном Карабахе также станет предметом обсуждения саммита Европейского союза: двухдневное мероприятие открылось в Брюсселе сегодня, 1 октября.