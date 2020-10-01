Воронеж, 1 октября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. В Воронежской области сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами, по данным на 19:00, крупные природные пожары действуют в трёх районах области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Всего на данный момент зарегистрировано 63 вызова пожарной охраны.

36.mchs.gov.ru Тушение природного пожара

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В 13:00 1 октября поступило сообщение о загорании сухой травы и лесной подстилки в Новохоперском заповеднике. На 19:00 горит сухая трава и лесная постилка на площади 90 га. Погибших, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам нет.

Также продолжается тушение мощного пожара в Лискинском районе — там возгорание было зарегистрировано более суток назад, днём 30 сентября. В районе села Нижний Икорец горит трава и лесная подстилка на площади 166,5 га. В Павловском районе, где огонь уничтожил 21 жилой дом, продолжается борьба с природным пожаром — горит около 100 га.

«Во всех случаях тушение осложнено сильным порывистым ветром, недостаточностью пожарного водоснабжения для ликвидации пожаров таких масштабов, а в случае с Новохоперским заповедником — трудноудаленностью места», — сообщили в МЧС.

Пожарным удалось ликвидировать крупный пожар в Ольховатском районе на площади 25 га — о ликвидации объявлено 1 октября в 16:30.

Пожары в Воронежской области тушат с воздуха — с помощью двух самолётов Бе-200ЧС, одного Ил-76, двух вертолетов Ка-32 и Ми-8. На помощь воронежским пожарным прибыли спасатели из других регионов ЦФО. В Воронежской области, как сообщало ИА REGNUM, в связи с лесными пожарами объявлен режим ЧС.

По указанию руководителя МЧС России Евгения Зиничева группировка была усилена личным составом Тульского спасательного центра (100 чел. и 13 ед. техники, прибыли в 15:00) и двумя воздушными судами (самолет Бе-200 и вертолет Ми-8).