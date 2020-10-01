Ереван, 1 октября, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Целенаправленные атаки против мирных жителей Нагорного Карабаха осуществляет азербайджанская армия, сообщили 1 октября в пресс-службе МИД Армении.

Mod.gov.az ВС Азербайджана

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

По словам пресс-секретаря армянского МИД Анны Нагдалян, армия Азербайджана «целенаправленно атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру». В результате гибнут люди, разрушаются здания.

Что касается ранений журналистов, то Азербайджан стал атаковать представителей СМИ после заявления Еревана о работе порядка двух сотен репортёров в Нагорном Карабахе, отмечает Нагдалян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе получили ранения журналисты двух французских изданий, а также их коллега из Армении.