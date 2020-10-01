Москва, 1 октября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. О недопустимости участия иностранных наёмников в войне в Нагорном Карабахе заявили российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров, сообщили 1 октября в пресс-службе МИД РФ.

Free Syrian Army Боевик Свободной сирийской армии (ССА)

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В ходе этих переговоров Лавров и Чавушоглу договорились о плотной координации действий России и Турции «для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает данными об участии в войне в Нагорном Карабахе наёмников, прибывших из Сирии. Ереван заявлял ранее, что это — дело рук Анкары.