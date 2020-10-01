Екатеринбург, 1 октября, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал ситуацию с ношением масок в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Дарья Драй В медицинской маске

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Руководитель обнаружил, что жители перестали считать обязательным ношение масок в общественном транспорте. «Это недопустимо», — считает глава области.

Чиновник поручил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому объяснить, почему в городе ослабили контроль за соблюдением требований. «Это касается и остальных глав», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 5 октября 2020 года.