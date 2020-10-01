Лондон, 1 октября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают падать 1 октября — Brent находится на $40, WTI опустилась ниже $38 за баррель

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на $2,28 (5,29%), до $40,02 за баррель. Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на $2,50 (6,22%), до $37,72 за баррель.

Нефть находится под давлением «второй волны» COVID-19, снятия «дополнительных» ограничений добычи Саудовской Аравии и тупика переговоров в Конгрессе о новом пакете помощи экономике США.

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