Москва, 1 октября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенный рост, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

«Агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, что не может не радовать. Однако по ряду показателей в 2019 году не были достигнуты целевые индикаторы государственной программы развития сельского хозяйства, — отметила она. — И одна из основных причин, на которую, в частности, указывал Минсельхоз в национальном докладе, — это недостаток квалифицированных кадров. И здесь нельзя не вспомнить о сокращении финансирования государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», которое имело место в апреле 2020 года».

Как полагает член ОП РФ, без должного уровня развития инфраструктуры и решения жилищного вопроса привлечение в отрасль молодых квалифицированных специалистов невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минсельхоза РФ заявил, что темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние.