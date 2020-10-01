Ереван, 1 октября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Азербайджанские вооруженные силы обстреляли из артиллерийских систем дорогу Варденис — Сотк, сообщает 1 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Минобороны Армении Бойцы армии освобождения Арцаха

Уточняется, что эта дорога ведет с территории Армении в Нагорный Карабах.

«Артиллерия противника обстреляла дорогу Варденис — Сотк», — написала Степанян.

О пострадавших или погибших не сообщается.

Отметим, ранее в Азербайджане заявили об армянском артобстреле гражданских объектов города Горадиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября идут активные бои, обе стороны несут потери в людях и технике.