Минск, 1 октября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «согласен с тем, что нужны переговоры для выхода из кризиса, а также с посредничеством ОБСЕ» в процессе решения проблемы политического кризиса в Белоруссии об этом 1 октября заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Он сделал своё заявление по итогам состоявшихся преговоров с президентом РФ и Светланой Тихановской — экс-кандидатом в президенты Белоруссии, которую приняли власти Литвы, провозгласив президентом Белоруссии. Переговоры Макрона и Тихановской состоялись 29 сентября в Вильнюсе.

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После переговоров с Тихановской президент Франции заявлял о готовности привлечь ОБСЕ к посредничеству при урегулировании белорусского кризиса. Официальный Париж, как и Евросоюз в целом, едины в констатации причины создания такой ситуации — сфальсифицированные выборы в Белоруссии, по итогам которых Александр Лукашенко охранил за собой президентское кресло, а население вышло на многотысячные протестные манифестации.

Уличные протесты в белорусских городах длятся второй месяц, сопровождаясь насилием и погромами со стороны силовых госструктур. Политическая обстановка осложняется социально-экономическим кризисом и второй волной пандемии, к которой министерство здравоохранения Белоруссии не готово (носителей коронавируса отправляют из больниц по домам).

Евросоюз, США, Канада, Британия и их союзники заявили о введении санкций в отношении официального Минска. Россия признала Лукашенко легитимным президентом и предоставила ему кредиты, скидки на углеводороды и другие формы поддержки, гарантируя готовность оказать помощь по линии силовых структур.

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