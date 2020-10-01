Москва, 1 октября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Данными о присутствии сирийских боевиков в Нагорном Карабахе располагает Москва, сообщила 1 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова «У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов доказать поставку Турцией боевиков в Нагорный Карабах — в помощь ВС Азербайджана.