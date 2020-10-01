Воронеж, 1 октября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Проверить состояние линий электропередачи на территории Воронежской области и провести работы по недопущению обрывов поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев после крупного пожара в Павловском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 октября.

ЛЭП

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Глава региона также обратил внимание на необходимость соблюдения противопожарных мер на всей территории Воронежской области — не только со стороны органов власти, но и жителей.

«Неубранная трава, заброшенные дома — усугубляющий фактор, но не основная причина пожаров. Она — в погодных условиях и в том, что происходит в месте возгорания: замыкание проводов, бросили окурок из машины, ребенок баловался или умышленно поджег какой-то негодяй. Вот это нужно выяснять и за этим следить. Нужны народные дружины, чтобы люди в селах понимали, что от них многое зависит: установили патрулирование, смотрели за детьми, чтобы не шалили на улице, и так далее», — пояснил Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14:00 1 октября на территории трёх районов Воронежской области бушуют лесные и травяные пожары на общей площади более 290 га. В Павловском районе, в частности, пожар охватил 100 га, сгорели 21 жилой дом. Причиной пожара, по предварительным данным, стал обрыв ЛЭП — сильный ветер повалил на провода дерево, произошёл обрыв, из-за искры загорелась трава. СК возбудил уголовное дело по статье халатность.