Приштина, Сербия, 1 октября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 589 образцов в крае было выявлено 43 носителя коронавируса. Ещё 123 пациента были признаны излечившимися.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 663 случая заражения коронавирусом. 13 667 пациентов уже здоровы. 627 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1359 человек.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность. Ситуация уже вторую неделю остается стабильной, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют около 150 новых носителей.