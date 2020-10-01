Париж, 1 октября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Франция на саммите ЕС будет добиваться введения точечных санкций против представителей властей Белоруссии, чтобы подтолкнуть Минск к «диалогу с оппозицией при посредничестве ОБСЕ», заявил 1 октября французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Заявление об этом он сделал, приехав на саммит ЕС.

«Мы будем обсуждать ситуацию в Белоруссии, я только что был в странах Балтии, встречался с оппозиционерами. Мы подтвердим непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии. Я поддерживаю адресные санкции для принуждения власти к диалогу при посредничестве с ОБСЕ», — сказал Макрон.

По его словам, президент России Владимир Путин «разделяет призыв к диалогу и вариант посредничества ОБСЕ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Макрону следовать его собственным принципам, уйти в отставку и передать власть «желтым жилетам».