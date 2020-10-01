Воронежский СК возбудил дело из-за пожара, уничтожившего жилые дома
Воронеж, 1 октября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту пожара в селе Николаевка Павловского района Воронежской области, в результате которого сгорел 21 жилой дом, возбуждено следственными органами 1 октября. Дело возбуждено по статье о халатности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.
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О возгорании стало известно днём 30 сентября — загорелась сухая трава и лесная подстилка. Огонь перекинулся на жилые дома, сгорел 21 жилой дом, два нежилых, 27 построек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области из-за пожаров введён режим ЧС. Прокуратура начала проверку — по предварительным данным, причиной пожара в Николаевке стало падение дерева на ЛЭП. Власти региона пообещали оперативно отстроить новое жильё для потерявших свои дома жителей.