Брюссель, 1 октября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Доказательства присутствия в Нагорном Карабахе сирийских боевиков, поставляемых Турцией, есть у Парижа, сообщил 1 октября журналистам французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон «Мы располагаем точной информацией, указывающей на то, что сирийские боевики покинули поле боя в [турецкой провинции] Газиантеп, чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе».

Французский лидер добавил, что намерен обсуждать эту тему на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС. Он назвал проблему с боевиками, поставляемыми Турцией в горячую точку в Закавказье, «очень серьёзной».

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Напомним, ни Азербайджан, ни Турция не признают присутствия в Нагорном Карабахе боевиков, воюющих, по версии Армении, на стороне Баку.