Мурманск, 1 октября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В Мурманской области основная доля скончавшихся от COVID-19 приходится на пациентов с сердечно-сосудистыми, эндокринными и онкологическими заболеваниями. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Инга Анискова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, с начала пандемии в Мурманской области от COVID-19 скончались 218 человек. 85% умерших пришлось на инфекционное отделение областной клинической больницы, куда поступают самые проблемные больные.

«Это областной центр. Всех «тяжёлых» пациентов везут сюда, чтобы попытаться вытащить. И многих вытаскивают — но, к сожалению, не всех», — прокомментировал печальную статистику губернатор Андрей Чибис.

Именно это учреждение оснащено аппаратами ИВЛ, техникой для проведения ЭКМО и гемодиализа, лабораторией, обеспечено необходимыми лекарствами и специалистами. Кроме этого, областная больница имеет возможность и проводит согласование тактики лечения самых сложных пациентов со специалистами Федерального реанимационного дистанционного центра для пациентов с COVID-инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, первым в Мурманской области прививку от коронавируса сделал губернатор Андрей Чибис. Он сообщил, что вакцинацию пережил без последствий.