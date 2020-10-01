Мурманск, , 11:56 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис сделал прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом глава региона сообщил во время брифинга, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он рассказал, что сделал прививку еще на этапе тестирования вакцины в Москве. После этого вакцина была поставлена в Мурманскую область.

«Чувствую себя очень хорошо, без последствий. Считаю, что прививку нужно делать», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманский губернатор завил, что не видит причин для введения дополнительных ограничений в регионе.