Москва, 1 октября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — заявили лидеры стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Путин, Макрон и Трамп решительно осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Они выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших в ходе конфликта.

Главы России, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно возобновить переговоры по урегулированию конфликта при содействии Минской группы ОБСЕ.